Nikkei, Topix und Co.: Anleger in Japan setzen auf besser Unternehmensergebnisse

Die Hoffnung auf bessere Unternehmensergebnisse hat der Börse in Tokio am Mittwoch zu Gewinnen verholfen. Analysten verwiesen auf die jüngste Prognose des Internationalen Währungsfonds, der in diesem Jahr mit einer etwas stärkeren Erholung der Weltwirtschaft rechnet. Viele japanische Aktien reagierten stark auf die globale Konjunktur, sagte Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Handelsverlauf 0,2 Prozent höher bei 28.596 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1854 Punkten.