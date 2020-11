Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Anleger haben Impfstoff fest im Blick

Die asiatischen Börsen haben sich am Montag zunächst uneinheitlich gezeigt. Trotz weltweit steigender Coronavirus-Fälle hat die Aussicht auf den Beginn eines Impfprogramms in den USA bereits Mitte Dezember den Fokus der Anleger wieder auf die Impfhoffnungen gelegt. „Es ist faszinierend, dass Investoren bereit sind, sich nur auf diesen Aspekt zu konzentrieren. Dafür muss man schon die Augen zusammenkneifen und die steigenden Infektionsraten ausblenden, die wir gerade sehen. Aber es gibt einen echten Optimismus“, sagte Michael McCarthy, Marktstratege bei CMC Markets in Sydney. Insgesamt wurden am Wochenende in den USA die Marke von 12 Millionen bestätigten Fällen überschritten und mehr als 255.000 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.