Nikkei, Topix & Co: Asiatische Börsen vor Rede des Fed-Chefs in Wartestellung

Tokio Vor der Rede des US-Notenbankchefs Jeremy Powell beim Treffen in Jackson Hole haben sich Anleger in Fernost mit größeren Käufen zurückgehalten. Der Tokioter Nikkei-Index notierte am Vormittag 0,3 Prozent höher bei 20.683 Zählern, der chinesische CSI300 legte 0,25 Prozent zu. „Es wird ein weiterer Tag des Wartens für die Händler vor der Rede“, sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities. „Investoren hoffen auf beruhigende Worte von ihm.“ Dabei geht es vor allem um die Frage zu weiteren Zinssenkungen in den USA.