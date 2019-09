Nikkei, Topix & Co.: Asien-Märkte tendieren schwächer – Tokioter Börse geschlossen

Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenauftakt schwächer tendiert. Wegen eines Feiertages blieb die Tokioter Börse am Montag geschlossen. Die Börse in Shanghai lag im Verlauf 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,5 Prozent.