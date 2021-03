Nikkei, Topix und Co.: Asienbörsen erholen sich von Zwei-Monats-Tief

Die Börsen in Asien haben sich am Mittwoch von einem zweimonatigen Tief erholt. Am Dienstag noch waren die chinesische Aktien auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember gefallen. Die Erwartung auf eine straffere Politik und eine verlangsamende wirtschaftliche Erholung hatten die Aktienmärkte verunsichert. „Die Märkte schenken ihre volle Aufmerksamkeit den Anleihen“, sagt Hiroshi Watanabe, Senior Eonomomist bei Sony Financial Holdings. Viele Marktanleger zeigen sich nervös, da im Laufe dieser Woche weitere Staatsanleihen in Form von zehn und 30-jährigen Auktionen anstehen.