Nikkei, Topix und Co.: Delta-Variante sorgt für Unsicherheit an Asiatischen Märkten

Die asiatischen Märkte konnten am Freitag nicht an die gute Leistung der Wall Street anknüpfen, da die Zunahme der Delta-Variante in der Region die Sorgen um wirtschaftliche Erholung verstärkte. „Es gibt zwei Hauptfaktoren für die Volatilität des Marktes in dieser Woche. Erstens, alles rund um die chinesischen Regulierungsmaßnahmen und zweitens die Schwere der Delta-Fälle in der Region“, sagte Carlos Casanova, Senior Economist für Asien bei UBP.