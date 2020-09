Nikkei, Topix und Co.: Die Börsen in Asien reagieren im Schlepptau der Wall Street

Die Kursgewinne zum Ausklang der vergangenen Woche an der Wall Street haben am Montag auch die japanischen Aktien angeschoben. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index.N225 0,7 Prozent auf 23.371 Punkte. Allerdings bremste die Angst über die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie die Kursgewinne in Asien. Die Börse in Shanghai fiel um 0,2 Prozent.