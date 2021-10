Nikkei, Topix und Co: Geplatzter Evergrande-Deal lässt Asien-Börsen wanken

Die gute Stimmung der Dow Jones- und Bitcoin-Anleger kann am Donnerstag nicht auf die Börsen in Asien überspringen. Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor überschatteten die Aussichten. Ein Verkauf von Vermögenswerten des angeschlagenen Bauunternehmens Evergrande war am späten Mittwoch gescheitert.