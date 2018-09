NIKKEI, TOPIX & CO. Handelsstreit belastet Börsen in Asien

An der Tokioter Börse schaffte der Leitindex Nikkei im Vormittagshandel lediglich ein minimales Plus von 0,1 Prozent auf 23.895 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,2 ein Prozent. Auch die chinesische Börse in Shanghai und der australische Markt gaben nach.