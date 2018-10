Nikkei, Topix & Co Höhere US-Anleiherenditen belasten Japans Börsen

TokioHöhere Renditen für US-Anleihen haben am Freitag die japanischen Aktienmärkte belastet. Der Leitindex Nikkei sank in Tokio um 0,6 Prozent auf 23.843 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Der breiter gefasste Topix verlor 0,5 Prozent auf 1791 Punkte. Die Börsen folgten damit den Aktienmärkten in den USA ins Minus, denen die steigenden Renditen auf US-Anleihen zu schaffen machten.