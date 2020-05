Nikkei, Topix & Co Kritischer Bericht zu Corona-Impfstoff belastet Asien-Märkte

21. Mai 2020

Zweifel an der Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffes drücken die Stimmung auch an den Märkten in Fernost. Am Mittwoch starten die wichtigen Indizes dennoch im Plus.