Nikkei, Topix und Co.: Nikkei-Index fällt zu Wochenbeginn

Der japanische Leitindex ist mit Kursverlusten in die Woche gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel am Montag um 0,83 Prozent auf 28.283 Punkte, nachdem in der vergangenen Woche der höchste Stand seit rund drei Jahrzehnten erreicht worden war. Der breiter gefasste Topix-Index verlor rund 0,5 Prozent auf 1847 Zähler. „Die Marktrallye war so schnell, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass es hier gerade etwas überhitzt“, sagte Analyst Takeo Kamai vom Finanzhaus CLSA.