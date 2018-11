Nikkei, Topix & Co. Nissan-Kurssturz drückt Tokioter Werte

TokioDeutliche Kursverluste an der Wall Street haben am Dienstag die Börsen in Asien belastet. Einbußen gab es wie bereits zuvor in New York vor allem bei Technologiewerten. In Tokio sackte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent ab auf 21.634 Punkte.