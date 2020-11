Nikkei, Topix und Co.: Politische Stabilität in den USA gibt Asia-Börsen Sicherheit

Die Stimmung der Anleger an den asiatischen Börsen ist am Donnerstag weiter von der Aussicht auf politische Stabilität in den USA und den Hoffnungen auf einen Impfstoff noch im Dezember angeheizt worden. „Reduzierte politische Unsicherheiten helfen den Märkten. Es wird für Unternehmen einfacher sein, Investitionen zu tätigen“, sagte Arihiro Nagata, General Manager für globale Investitionen bei der Sumitomo Mitsui Bank. „Aktien sind derzeit ziemlich teuer, aber die Märkte finden immer weniger Gründe, sie zu verkaufen. In diesem Umfeld kann man mit einem Verkauf keine Gewinne erzielen. Die einzige Frage ist, welche Vermögenswerte man kaufen sollte.“