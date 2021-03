Nikkei, Topix und Co.: Positive US-Inflationsdaten geben Asien-Börsen weiter Auftrieb

Analysten erwarten größtenteils mit der Wiederbelebung der Wirtschaft durch die Impfungen einen Anstieg der Inflation. Bei den Anlegern besteht die Sorge, dass zusätzlicher Stimulus in Form des 1,9 Billionen Dollar schweren US-Hilfspakets die Wirtschaft überhitzen könnte. Der US-Kongress hatte am Mittwoch dem größten Konjunkturpaket in der Geschichte der USA zugestimmt.