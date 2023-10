Nikkei, Topix & Co: Spannungen im Nahen Osten drücken Asien-Börsen

Sorgen über eine Ausweitung des Nahost-Konflikts aufgrund der Eskalation der Gewalt im Gazastreifen und in Israel belasten am Montag die Anleger in Asien. „Da die Risiken im Nahen Osten zunehmen, stellen sich die Anleger auf weitere Kursverluste an den Märkten ein und reduzieren ihre Long-Positionen in Aktien“, sagte Takehiko Masuzawa von Phillip Securities.