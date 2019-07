Nikkei, Topix & Co Tokioter Börse im Minus – Anleger warten gespannt auf Fed-Sitzung

29. Juli 2019 , aktualisiert 29. Juli 2019, 04:37 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Anleger in Asien halten sich zum Wochenauftakt zurück. Am Markt wird mit Spannung auf die Sitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche gewartet.