Nikkei, Topix & Co: Zinssorgen bestlasten asiatische Märkte – Indizes geben deutlich nach

Die asiatischen Aktien fallen am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Anleger trennten sich wegen Sorgen über höhere Zinsen und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum von risikoreicheren Anlagen. „Die Idee eines sanften und schonenden Straffungszyklus hat sich in Luft aufgelöst“, schieben die Analysten der ANZ-Bank in einer Notiz.