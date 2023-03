Notfallstrategie So ziehen Sie Cash aus Ihrem Depot

Zwei bis drei Nettomonatsgehälter: So viel Geld sollte man für Notfälle auf der hohen Kante haben, besagt eine Faustregel. Vor allem in den vergangenen Jahren, als Spareinlagen oft Geld kosteten, statt Zinsen abzuwerfen, fühlte sich aber jeder Spar-Euro wie rausgeschmissenes Geld an. Viele dürften dem Rat gefolgt sein, freie Mittel zu investieren, statt sie zinslos zu parken. Dieser Rat erstreckt sich zwar eigentlich nicht auf den Notgroschen. Aber: Was tun, wenn Bargeld hermuss – und alle Ersparnisse in einem Wertpapierdepot liegen? Drei Wege, Liquidität aus dem Depot zu ziehen.