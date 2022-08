Nvidia-Quartalszahlen 2022: So hoch sind Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal

Als wichtigsten Grund für die Rückgänge machte Huang einen Einbruch in dem für Nvidia wichtigen Geschäft mit Chips für die Spielebranche aus. Die Umsätze im Gaming-Geschäft brachen um 33 Prozent im Jahresvergleich beziehungsweise 44 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf 2,04 Milliarden Dollar ein. Huang sprach von einem „schwierigen Umfeld“. Daher sei vorerst keine Verbesserung in Sicht. Für das laufende Quartal erwartet der Nvidia-CEO einen weiteren Einbruch des Umsatzes auf 5,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten zuvor Umsätze in Höhe von 6,95 Milliarden Dollar prognostiziert.