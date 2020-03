Öl Ölpreise erholen sich etwas

Am Ölmarkt herrschte nach wie vor große Sorge vor einem Einbruch der Nachfrage. Zuletzt haben zahlreiche Fluggesellschaften ihr Angebot eingeschränkt, was auf einen deutlichen Rückgang des Treibstoffverbrauchs schließen lässt. Gleichzeitig lässt ein Preiskrieg zwischen den bedeutenden Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland einen Anstieg der Fördermenge in beiden Ländern erwarten und damit ein noch stärkeres Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt.