Öl: Ölpreise steigen

Noch halten sich die Opec-Staaten an eine zuvor beschlossene Kürzung der Fördermenge, wie jüngste Daten zeigen. Eine Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg ergab für Mai eine durchschnittliche Produktion in den Mitgliedsstaaten des Kartells von 31,9 Millionen Barrel pro Tag. Damit verharrte die Fördermenge auf dem Niveau vom April und damit auf dem niedrigsten Niveau in diesem Jahr.