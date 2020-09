Öl Ölpreise ziehen an – Nach-Corona-Crash-Hoch im Blick

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel unter anderem wegen des schwächeren Dollar zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,80 Dollar – das waren 52 Cent mehr als am Montagabend. Da Erdöl international bevorzugt in der amerikanischen Währung gehandelt wird, sorgt ein fallender Dollar oft für eine höhere Nachfrage von außerhalb des Dollar-Raums. Das verleiht den Ölpreisen häufig Auftrieb.