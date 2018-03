Öl: Preise für Brent und WTI sinken erneut

Außerdem spielt die Entwicklung der Fördermenge in den USA derzeit eine wichtige Rolle am Ölmarkt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der US-Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche ausgeht. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung auf dem Programm. Hier rechnen Experten mit einem Anstieg. Sollte es bei den offiziellen Lagerdaten eine Abweichung von den Erwartungen geben, könnte dies für einen starken Impuls im Handel mit Rohöl sorgen.