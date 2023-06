Ölmarkt Warum die Saudis den Ölpreis nur kurzfristig stützen können

Zudem ist Öl weltweit nicht knapp. So liegt die in Tankern gelagerte Menge um 1,8 Prozent höher als in der letzten Maiwoche, wie das Analyseunternehmen Vortexa mitteilt. Gemessen am Niveau von Anfang Mai liegt das Plus sogar bei zwölf Prozent. Wachsende Lagerbestände drücken in der Regel auf den Ölpreis. Zwar sind die Bestände derzeit sehr volatil, im Schnitt zeigt der Trend jedoch nach oben.



Auch am Aktienmarkt hält sich die Euphorie über die Saudi-Arabiens Produktionskürzung in Grenzen. Ölaktien wie Saudi Aramco oder TotalEnergies legten zwischen 1,0 und 1,5 Prozent zu. Der Gesamtmarkt, abgebildet über den Weltaktienindex MSCI World, lag derweil mit 0,5 Prozent im Plus. Von einer Rally zu sprechen, wäre also maßlos übertrieben.