Österreichisches Start-up : Cointed bietet Bitcoins aus dem Geldautomaten

Die Cointed Ltd. befindet sich zur Hälfte im Besitz der Gründer Thaler und Rieder sowie ihrer beiden Partner Daniil Orlov und Charli Aho. Doch soll sich auch in Zukunft nicht ändern. „Wenn Cointed weiter in diesem rasanten Tempo anwächst, sind zusätzliche Investoren nicht von Nöten“, sagt Sperl. „Wir wollen uns aber an der Wiener Börse listen an und die Möglichkeit für einen Börsengang in der Zukunft zu haben.“ Nach einer Aussage will Cointed weltweit die Nummer Eins werden.