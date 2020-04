Pandemie der finanziellen Angst Bei der Spanischen Grippe brach die Börse nicht zusammen – daraus können wir lernen

In einer gemeinsam mit William Goetzmann and Dasol Kim verfassten wissenschaftlichen Arbeit stellten wir fest, dass Erdbeben in geographischer Nähe das Urteil über die Wahrscheinlichkeit eines Börsencrashs im Ausmaß der Jahre 1929 oder 1987 beeinflussen. Hatte sich in den 30 Tagen zuvor im Umkreis von etwa 48 Kilometern ein schweres Erdbeben ereignet, war die Einschätzung der Befragten zur Wahrscheinlichkeit eines Absturzes der Börsen signifikant höher. So funktioniert Affektheuristik.