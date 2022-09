Passives Einkommen Was ausschüttende Mischfonds leisten – und was nicht

Wer einen Income-Fonds kaufen will, sollte also darauf achten, die passende Tranche zu erwischen. Die meisten Income-Fonds gibt es paradoxerweise sogar auch in einer thesaurierenden Variante: Zinsen und Dividenden werden dann reinvestiert statt ausgeschüttet. Wer bei diesen Tranchen an sein Geld und die aufgelaufenen Erträge möchte, müsste also Fondsanteile verkaufen.



