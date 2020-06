Ratingagentur Moody's Nächste Klatsche für Wirecard: Rating komplett entzogen

Die massive Abwertung spiegele die Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung wider und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Liquiditäts- und Finanzprofil des Unternehmens, hieß es im Bericht von Freitag. Der Wirtschaftsprüfer EY hatte bei Wirecard keine ausreichenden Beweise für Barguthaben in Höhe von 1,9 Milliarden Euro gefunden. Es gäbe Hinweise auf Betrug im Zusammenhang mit den Bilanzbestätigungen, so Moody’s vergangene Woche. Die erneute Verschiebung des Jahresabschlusse könnte einen „default“ auslösen, also die Rückzahlungsfähigkeit von Schulden infrage stellen.