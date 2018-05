Regierungsvertrag in Rom: Italiens neue Regierung schreckt Finanzmärkte auf

Die populistische 5-Sterne-Bewegung und die als rechtsextrem geltende Lega haben sich auf eine Koalition geeinigt. Beide eint eine Europa-kritische Haltung. Den gemeinsamen Regierungsvertrag veröffentlichten sie am Vormittag. Sie wollen die Konjunktur in Italien auch mit „begrenzten“ schuldenfinanzierten Ausgaben anschieben. Zudem müssten mit den EU-Partnern die Haushaltspolitik der Gemeinschaft sowie der Euro-Stabilitätspakt überprüft werden. Ausgaben für Investitionen sollten nicht in die Defizitberechnungen einfließen.