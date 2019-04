Die Börsen haben die aktuell schwache Verfassung der Wirtschaft durchaus berücksichtigt. Wenn man nur auf die führenden Indizes schaut, übersieht man das Ausmaß der Börsenkorrektur, die sich 2018 abspielte. Verantwortlich dafür sind zahlreiche defensive Unternehmen, deren Geschäftsverlauf wenig von allgemeinen Konjunkturschwankungen abhängt. Dieser Effekt ist besonders in den USA ausgeprägt; das zeigt sich vor allem am stabilen Verlauf von Aktien wie Procter & Gamble oder McDonald’s, die den Gesamtindex in wackligen Phasen besser aussehen lassen als es der zyklischen Zitterpartie entspricht. Typische Werte mit Eigenleben sind im Dax die Deutsche Telekom sowie die Versorger E.On und RWE. Die stecken noch mitten in der Energiewende, profitieren hier aber seit einiger Zeit vom Wiederanstieg der Strompreise.