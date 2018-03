Rohstoffe: Chinas Rohölhandel wackelt

PekingWenige Tage nach Chinas zunächst erfolgreichem Einstieg in den globalen Ölhandel mit einem eigenen Finanzprodukt sorgen starke Kursbewegungen für Skepsis. Der Wert des zum Wochenbeginn eingeführten Öl-Terminkontrakts in der Landeswährung Yuan (Renminbi) fiel zwischenzeitlich um fast 5 Prozent gegenüber dem am Dienstag fixierten Preis. Die Attacke aus dem Reich der Mitte gegen die Vorherrschaft des Dollar am Ölmarkt stößt damit auf erste Probleme.