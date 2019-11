Saudi-Arabien Ölgigant Saudi Aramco geht an die Börse

Marketing-Offensive in Saudi-Arabien



Ein halbes Prozent des Staatskonzerns im Wert von rund 8,5 Milliarden Dollar werden an Privatanleger verkauft. In Saudi-Arabien läuft seit Wochen eine Werbekampagne mit Plakaten an den Straßen und in Einkaufszentren. Gesprächsthema Nummer Eins in den sozialen Medien, in Cafés oder bei Familientreffen ist das Börsendebüt von Aramco. „Niemand will die Gelegenheit verpassen“, sagte Ahmed Sanad, der für sich und seine Familie bei einer Bank in der Hauptstadt Riad Aktien zeichnete. „Im Moment gibt es keine bessere Alternative.“