Schuhmarke Dr. Martens soll bald an die Börse

Die britische Kult-Schuhmarke Dr. Martens steht vor dem Gang an die Londoner Börse. Das Unternehmen kündigte am Montag Börsenpläne an, ohne einen genauen Termin zu nennen. Bislang ist Dr. Martens mehrheitlich im Besitz der Private-Equity-Gesellschaft Permira, die ihre Anteile zugunsten des Börsengangs an die London Stock Exchange veräußern will. Laut Finanzkreisen dürfte das der erste Börsenneuling des Jahres in London werden. Das 1947 gegründete Unternehmen werde mit mehr als zwei Milliarden Pfund (rund 2,2 Milliarden Euro) bewertet. Permira hatte 2013 nur 380 Millionen Euro für die Marke mit der charakteristischen Gummisohle und den gelben Nähten gezahlt. Unter der Ägide des Finanzinvestors war der Umsatz in den vergangenen Jahren dank einer Internationalisierungs-Strategie um 20 bis 30 Prozent pro Jahr gestiegen.