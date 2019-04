Streit um Postbank-Übernahme Minderheitsaktionäre rechnen mit Erfolg im Prozess gegen Deutsche Bank

Weidtmann ist sich sicher, „dass die bisher von der Deutschen Bank bewusst zurückgehaltenen Unterlagen zeigen werden, dass es schon frühzeitig Vereinbarungen zum Acting in Concert gab und die Bank all die Jahre gelogen hat.“ Sollte dies der Fall sein, dann müsste die Deutsche Bank laut Streitwert den Postbank-Altaktionären 700 Millionen Euro zuzüglich Zinsen zahlen. Die Forderung des „Effecten-Spiegel“, als Initiator der Klage, liegt bei 4,8 Millionen Euro plus Zinsen.