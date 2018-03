Studie: Quereinsteiger sind die besseren Fondsmanager in ihrer Ex-Branche

Eine Einschränkung gibt es jedoch: „Unsere Analyse bezieht sich ausschließlich auf professionelle Fondsmanager.“ Wenn Privatleute in Branchen investierten, in denen sie noch beruflich tätig seien, falle das Ergebnis meist sehr schlecht aus. Viele glauben offenbar, sich in der eigenen Branche auszukennen, seien aber zu wenig selbstkritisch. „Wenn also der Arzt noch als Arzt arbeitet, dann sollte man lieber nicht auf seine Investment-Tipps bauen“, so das Fazit der Ökonomin.