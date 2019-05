Tech-Investor Softbank feiert Gewinnsprung – dank Uber

Softbank feiert den Gewinnanstieg mit einem 1:2 Aktiensplit sowie der Ankündigung, die Dividenden pro Aktie unverändert zu lassen – was einer Verdoppelung der Dividende gleichkommt.

Softbank ist mit seinem rund 100 Milliarden Dollar schweren Vision Fonds an zahlreichen Hightech-Firmen beteiligt. Auch die Bewertung der Beteilungen an Guardant Health und India's Oyo legten massiv zu, Verluste brachte etwa die Beteiligung an Nvidia ein. Überraschende Gewinne könnte Softbank auch mit seiner Beteiligung an Slack Technologies einfahren. Der Anbieter von Kommunikations- und Organisationssoftware plant ebenfalls seinen Börsengang für dieses Jahr.