Topix, Nikkei & Co: Asiens Börsen bewegen sich kaum

TokioDie asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wenig verändert eröffnet. „Die Märkte haben keine klare Richtung“, sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui Asset Management in Tokio. Grund dafür sei der Feiertag in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen blieben und dadurch Impulse fehlten.