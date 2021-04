Trend zum Homeoffice: HSBC halbiert Bürofläche in Deutschland – Neuer Bereichsvorstand

Ende dieses Jahres wird die Bank in Düsseldorf rund 55 Prozent weniger Bürofläche nutzen als noch Anfang 2020, wie ein Sprecher gegenüber Bloomberg bestätigte. Statt sechs Gebäuden will HSBC Trinkaus bald nur noch einen Komplex in der Hansaallee nutzen. Vor einigen Tagen war bereits bekannt geworden, dass der Stammsitz in der Königsallee verkauft wird.