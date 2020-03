US-Staatsanleihen: Notenbanken müssen handeln

Vielleicht sind die Aktienkurse an Wall Street am Freitag aus genau dieser Erwartung am Freitag in der letzten halben Stunde des Handels um gut sieben Prozent nach oben geschossen. Wenn die Notenbanken liefern, dann sorgen Shorteindeckungen für ein Kursfeuerwerk an den Börsen. Ohne Rückenwind von den Zentralbanken ist allerdings mit einem rabenschwarzen Montag zu rechnen.