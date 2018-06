USA: US-Inflation stieg im Mai so stark wie seit Anfang 2012 nicht mehr

WashingtonDie Inflation in den USA ist weiter gestiegen. Sie zog im Mai um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat an, wie das US-amerikanische Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Dies ist der stärkste Inflationszuwachs seit Februar 2012. Experten hatten ihn etwas niedriger erwartet. Im April betrog die Inflationsrate von 2,5 Prozent.