Führt man sich anhand der vorherigen Ausführungen vor Augen, dass es innerhalb der letzten 50 Jahre mindestens zwei solcher Ereignisse gegeben hat (und es gibt tatsächlich noch deutlich mehr), so deutet vieles darauf hin, dass die Gauß‘sche Glockenkurve nur bedingt zur Beschreibung extremer Kurssprünge taugt. Kurz: Das Risiko solcher Ereignisse würde mit dieser Berechnung massiv unterschätzt. Man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten schweren Flanken („fat tails“). Dieses Phänomen beschreibt, dass das, was rechts und links von der Kurvenmitte passiert, häufiger eintritt, als es die Normalverteilung erwarten ließe. Folgt man Nassim Taleb, sei es sogar empfehlenswert, lediglich an extremen Enden zu investieren, statt in einem Portfolio aus Wertpapieren mittlerer Risiken. Dazu legt der Investor das Gros seines Kapitals in nahezu risikolosen Anlagen wie etwa Bundesanleihen an und spekuliert mit einem kleinen Anteil in extrem risikoreichen, aber potenziell sehr ertragsstarken (Zocker-)Wertpapieren. Ob das Nervenkorsett eines jeden Anlegers einer solchen sogenannten „Hantel-Strategie“ gewachsen ist, bleibt jedoch fraglich.