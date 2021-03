Nun mag man glauben, dass Anleger die meisten manipulativen Kaufempfehlungen erkennen und ignorieren. Das ist jedoch nicht immer der Fall, wie ein Forschungspapier („Who Falls Prey to the Wolf of Wall Street? Investor Participation in Market Manipulation“) der US-amerikanischen National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper Series zeigt. Die Autoren nutzten auch Daten der BaFin und analysierten die Handelsaktivitäten von mehr als 110.000 Anlegern einer großen deutschen Onlinebank im Zeitraum von 2002 bis 2015.



Erschreckenderweise deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass fast sechs Prozent der untersuchten aktiven Anleger Aktien in ihren Depots hielten, die einer potenziellen Marktmanipulation unterlagen. Dabei verzeichneten diese Anleger einen durchschnittlichen Verlust von fast 30 Prozent. Das Lesen der aktuellen Meldungen auf der BaFin-Website hätte sie möglicherweise vor Verlusten schützen können.