Die Androhung eines Militärschlags in Syrien durch US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die Anleger am deutschen Aktienmarkt verschreckt. Der Dax verlor 0,8 Prozent auf 12.293 Punkte und auch der EuroStoxx50 gab nach. Die Ankündigung eines Angriffs auf das mit Russland verbündete Syrien via Twitter irritiere den Markt, sagte ein Händler. "Trump scheint unberechenbar, und das ist etwas, was der Markt am wenigsten mag." An der Wall Street fiel der Dow Jones bis zum europäischen Handelsschluss um etwa ein halbes Prozent. Die verunsicherten Anleger griffen zum Gold, das um zwei Prozent auf 1365,23 Dollar je Feinunze stieg.