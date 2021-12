Wall Street: Omikron-Angst schwindet an der Wall Street – S&P 500 erneut mit Rekordhoch

Die nachlassende Furcht vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft lockt weitere Anleger an die Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag jeweils leicht. Letzterer markierte mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 4807 Punkte den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch.