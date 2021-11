Wall Street: US-Börsen legen zu – Tesla weitet Verluste aus

Die Anleger in den USA greifen zum Wochenstart bei Technologie-Aktien zu und schieben damit die Kurse an der Wall Street weiter an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte am Montag zur Eröffnung 0,3 Prozent auf 36.193 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 stieg 0,2 Prozent auf 4692 Zähler.