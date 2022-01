Wall Street: US-Börsen schließen im Minus – Kurssturz der Netflix-Aktie belastet Tech-Titel

Rio Tinto: Proteste von Umweltschützern haben ein milliardenschweres Projekt des Bergbaukonzerns zum Lithium-Abbau in Serbien zu Fall gebracht. Die Aktien des britisch-australischen Unternehmens setzten am Freitag ihre Talfahrt und gaben an der US-Börse bis zu 4,8 Prozent ab, nachdem die serbische Regierung am Donnerstagabend die Abbaulizenzen wegen Umweltbedenken widerrufen hatte. Rio Tinto hatte sich zum Ziel gesetzt, einer der führenden Produzenten von Lithium, einer Schlüsselkomponente in Batterien, zu werden.