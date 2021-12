Wall Street: Wall Street eröffnet im Plus – US-Bürger frönen weiter dem Konsum

JD.com: Die Aktien brachen um neun Prozent ein. Das chinesische Social-Media-Unternehmen Tencent will den Großteil seines Anteils an dem E-Commerce-Unternehmen in Form einer Dividende von 16,4 Millarden Dollar an die Aktionäre ausschütten. Dadurch wird Tencent seine Beteiligung an JD.com von 17 Prozent auf 2,3 Prozent reduzieren.