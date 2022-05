Wall Street: Wall Street fester – Bankenwerte im Plus

An der Wall Street wagen sich die Anleger nach den Verlusten in der alten Woche am Montag wieder an Aktienkäufe heran. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewinnt im frühen Handel 1,2 Prozent auf 31.623 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 1,1 Prozent auf 3944 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zieht 0,9 Prozent auf 11.461 Punkte an.