Wegen Coronakrise Opec erwartet drastischen Einbruch der Ölnachfrage

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) erwartet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise einen drastischen Einbruch des Ölverbrauchs. Wie aus dem am Donnerstag in Wien veröffentlichten Monatsbericht hervorgeht, rechnet das Ölkartells im zweiten Quartal mit der schwächste Nachfrage nach Opec-Öl seit etwa 30 Jahren. Demnach dürften in den Monaten April bis Juni etwas weniger als 20 Millionen Barrel pro Tag nachgefragt werden. Für März gehen Experten von einer Opec-Produktionsmenge von 28 Millionen Barrel pro Tag aus bei einer möglichen Kapazität von täglich etwa 34 Millionen Barrel.